Bakan Bak, FIBA yetkililerini kabul etti

BAKANLIKTAN yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de temaslarda bulunan FIBA heyeti, Bakan Bak'ı makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası adaylığı da gündemdeki konular arasında yer aldı.



Kabulde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

