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Bakan Bak, FIBA yetkililerini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Asbaşkanı Hamane Niang ve beraberindeki heyeti kabul etti

Bakan Bak, FIBA yetkililerini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Asbaşkanı Hamane Niang ve beraberindeki heyeti kabul etti

26 Ekim 2017 Perşembe 19:30
Bakan Bak, FIBA yetkililerini kabul etti
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de temaslarda bulunan  FIBA heyeti, Bakan Bak'ı makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez  binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası  adaylığı da gündemdeki konular arasında yer aldı.
 
Kabulde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve  beraberindeki heyet de hazır bulundu.
 

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Bakan BakFıba
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