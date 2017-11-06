Bakan açıkladı: Futbolda yabancı sayısı artık...

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TRT Spor'da yabancı sayısını 5'e veya 6'ya düşüreceklerini söyledi.
Bakan Bak, TRT Spor'da şu ifadeleri kullandı:
"Türk futbolundaki yabancı sayısının düşmesinden yanayım. 5 veya 6 olabilir. Bir Galatasaray örneği var, UEFA Kupası kazanıldı. Yabancı oyuncuların da kaliteli olması gerekiyor. Milli Takım olarak başarılı olmamız için, ülke olarak ekol olabilmek için bunları yapmak zorundayız. Bu ülkelerin çocukları da yetenekli, yetenek konusunda eksiklerimiz yok. TFF olsun, TBF olsun, birlikte değerlendirip, bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Basketbolda da oyuncularımız süre alamıyor
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.