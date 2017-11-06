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Bakan açıkladı: Futbolda yabancı sayısı artık...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yabancı sayısını düşüreceklerini söyledi. Verdiği sayı sosyal medyada tartışma konusu oldu

Bakan açıkladı: Futbolda yabancı sayısı artık...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yabancı sayısını düşüreceklerini söyledi. Verdiği sayı sosyal medyada tartışma konusu oldu

06 Kasım 2017 Pazartesi 22:20
Bakan açıkladı: Futbolda yabancı sayısı artık...
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TRT Spor'da yabancı sayısını 5'e veya 6'ya düşüreceklerini söyledi. 
Bakan Bak, TRT Spor'da şu ifadeleri kullandı:
"Türk futbolundaki yabancı sayısının düşmesinden yanayım. 5 veya 6 olabilir. Bir Galatasaray örneği var, UEFA Kupası kazanıldı. Yabancı oyuncuların da kaliteli olması gerekiyor. Milli Takım olarak başarılı olmamız için, ülke olarak ekol olabilmek için bunları yapmak zorundayız. Bu ülkelerin çocukları da yetenekli, yetenek konusunda eksiklerimiz yok. TFF olsun, TBF olsun, birlikte değerlendirip, bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Basketbolda da oyuncularımız süre alamıyor
 

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanıOsman Aşkın Bak
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