Bak sen Manavgat Belediyespor'a! Tek maç için 8 transfer yaptılar

SERİK Belediyespor'un 3. Lig'e yükselmesiyle birlikte Kestelspor'un Play-Out maçındaki rakibi Manavgat Belediyespor oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme'den Bölgesel Amatör Lig'e yekselen Manavgat Belediyespor, 7. Grup'ta sezonu 43 puanla 6. basamakta tamamlamıştı. Süper Amatör Küme'de sezonu Play-Off ikincisi olarak tamamlayan Kestelspor, Manavgat Belediyespor ile tarihi bugün belli olacak olan maçta Play-Out maçı yapacak. Mavi beyazlı temsilcimiz Play-Out maçı hazırlığını antrenman programı dahilinde sürdürüyor. Hazırlıklarını Milli Egemenlik Stadyumu'nda sürdüren Kestelspor, hafta da bir kez de Aytemiz Alanyaspor'un altyapı takımları ile özel maç yapıyor. Kestelspor'un Play-Out maçındaki rakibi Manavgat Belediyespor için ise farklı bir iddia ortaya atıldı. Amatör ligler için hazırlanan statüdeki bir boşluktan yararlanan Manavgat Belediyespor'un, sekiz oyuncu transfer ettiği iddia edildi. BAL Ligi'nde mücadele eden kadrosuna güvenmeyen Manavgat Belediyespor yönetiminin, aralarında A Milli takım oyuncularının da bulunduğu sekiz futbolcuyu sadece Kestelspor maçında oynatılmak üzere Kuzey Kıbrıs'tan transfer ettiği öne sürüldü. Takımların bu dönemde transfer yapma yasağını statüdeki boşluktan yararlanarak delecek olan Manavgat Belediyespor, Kıbrıslı futbolculara filiz lisans çıkartacağı ve bu şekilde oynatabileceği de gelen bilgiler arasında.