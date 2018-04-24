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Bak sen Manavgat Belediyespor'a! Tek maç için 8 transfer yaptılar

Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselme maçı olan Play-Out maçında Kestelspor, Manavgat Belediyespor ile karşılaşacak. Kestel'in yeşil beyazlı rakibinin amatör ligler için hazırlanan statüdeki boşluktan yararlanarak, Kuzey Kıbrıs'tan tek maç için 8 oyuncu transfer ettiği iddia edildi 

Bak sen Manavgat Belediyespor'a! Tek maç için 8 transfer yaptılar

Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselme maçı olan Play-Out maçında Kestelspor, Manavgat Belediyespor ile karşılaşacak. Kestel'in yeşil beyazlı rakibinin amatör ligler için hazırlanan statüdeki boşluktan yararlanarak, Kuzey Kıbrıs'tan tek maç için 8 oyuncu transfer ettiği iddia edildi 

24 Nisan 2018 Salı 12:11
Bak sen Manavgat Belediyespor'a! Tek maç için 8 transfer yaptılar
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SERİK Belediyespor'un 3. Lig'e yükselmesiyle birlikte Kestelspor'un Play-Out maçındaki rakibi Manavgat Belediyespor oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme'den Bölgesel Amatör Lig'e yekselen Manavgat Belediyespor, 7. Grup'ta sezonu 43 puanla 6. basamakta tamamlamıştı. Süper Amatör Küme'de sezonu Play-Off ikincisi olarak tamamlayan Kestelspor, Manavgat Belediyespor ile tarihi bugün belli olacak olan maçta Play-Out maçı yapacak. Mavi beyazlı temsilcimiz Play-Out maçı hazırlığını antrenman programı dahilinde sürdürüyor. Hazırlıklarını Milli Egemenlik Stadyumu'nda sürdüren Kestelspor, hafta da bir kez de Aytemiz Alanyaspor'un altyapı takımları ile özel maç yapıyor. Kestelspor'un Play-Out maçındaki rakibi Manavgat Belediyespor için ise farklı bir iddia ortaya atıldı. Amatör ligler için hazırlanan statüdeki bir boşluktan yararlanan Manavgat Belediyespor'un, sekiz oyuncu transfer ettiği iddia edildi. BAL Ligi'nde mücadele eden kadrosuna güvenmeyen Manavgat Belediyespor yönetiminin, aralarında A Milli takım oyuncularının da bulunduğu sekiz futbolcuyu sadece Kestelspor maçında oynatılmak üzere Kuzey Kıbrıs'tan transfer ettiği öne sürüldü. Takımların bu dönemde transfer yapma yasağını statüdeki boşluktan yararlanarak delecek olan Manavgat Belediyespor, Kıbrıslı futbolculara filiz lisans çıkartacağı ve bu şekilde oynatabileceği de gelen bilgiler arasında.

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Son Güncelleme: 24.04.2018 10:18
Anahtar Kelimeler:
Manavgat BelediyesporKestelsporPlay-Out MaçıBalBölgesel Amatör Ligi
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