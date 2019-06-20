Bahçeşehir Türkiye finallerinde

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Voleybol Federasyonu'nun 2018-2019 yılı faaliyetinde yer alan Yıldız Erkekler Kulüplerarası Voleybol Türkiye Finallerine katılmak için Afyon'daki yarı finallerde grup birincisi olan temsilcimiz Alanya Bahçeşehir Koleji Yıldız Erkek Voleybol Takımı, Kocaeli'nde yapılacak olan Yıldız Erkekler Kulüplerarası Voleybol Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 18-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Bahçeşehir Koleji Alanya’nın da yer aldığı 16 takım mücadele edecek. Finallerde Alanya ve Antalya'yı temsil eden Bahçeşehir Koleji Alanya Yıldız Erkek Voleybol Takımı, gerçekleşen kura çekiminde gurubunda Arkas Spor, Pema Koleji ve Tofaş Spor'la karşı karşıya gelecek. Kocaeli'nde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Bahçeşehir Koleji Alanya Yıldız Erkekler Voleybol Takımı Antrenörü Murat Akar, "En iyi 16 takım burada kupayı kazanabilmek için mücadele edecek. Tüm takımları zorlu mücadeleler bekliyor. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda Alanya ve Antalya’yı en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.

Bahçeşehir Koleji Alanya Spor Kulübü Başkanı Cihan Baba da, öğrencilere güvendiğini, Alanya’yı ve Antalya'yı Kocaeli'de en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyleyerek başarılar diledi.