Bahçeşehir Stadyumu 'LED'leniyor

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un stadyumu olan Bahçeşehir Okulları'nda bugünlerde hummalı bir çalışma var. Stadyumda yer alan eski model skor tabelaları, günümüzde her stadyumda kullanılmaya başlanan LED ekranlar ile değiştiriliyor. İlk olarak Güney Kale Arkası tribünündeki skor tabelasının değiştirileceğini söyleyen Bahçeşehir Okulları Stadyumu Müdürü Münir Kaba, "Stadyumumuzda iki adet elektronik skor tabelası var ama ikisi de artık eskidi. İlk olarak Güney Kale'deki tabelayı LED ekran ile değiştiriyoruz. Çalışmaya başlayan ekipler önümüzdeki pazartesi gününe kadar kurulumunu tamamlayacak ve ilk iç saha maçı olan Antalyaspor maçında yeni skor tabelası değişecek. Kuzey Kale'de bulunan tabela da yakın bir tarihte değiştirilerek yenilenecek" dedi.