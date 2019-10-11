Bahçeşehir mis gibi oldu

AYTEMİZ Alanyaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun bakım ve onarımı, milli arada tamamladı. Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından bakımları yapılan sahanın çimleri, Süper Lig maçları için hazır hale getirildi.