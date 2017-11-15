Bahçeşehir maça hazır

MİLLİ maç arasında kış ekimi yapılan Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun zemini, yemyeşil bir görüntüye büründü. Kısa sürede bakımı tamamladıklarını ve zemini mükemmel seviyeye taşıdıklarını söyleyen Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, "Sahanın zemini üzerine yoğun çalışmalar yaptık. Ara ekimden sonra bakımlarını yapıyoruz. Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte her zaman iyi olan ve Türkiye standartlarında beğenilen bir zemin olan Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun zemini, yine en iyi şekilde Aytemiz Alanyaspor'a hizmet verecektir. Amacımız, sahamızı her zaman yeşil ve iyi tutmak. Bunun için Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aytemiz Alanyaspor'umuza pazar günü oynayacağı önemli Yeni Malatyaspor maçında başarılar diliyorum" dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu da, sahanın Yeni Malatyaspor maçından önce yetişmesini sağlayan ve tüm bakımlarını yaptıran Levent Uğur'a teşekkür etti.

