Bahçeşehir LED'lendi

ALANYA Belediyesi Spor Müdürlüğü, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki eski model skor tabelasını LED ekran ile değiştirdi. Önceki gün montajı tamamlanan çağın en modern ürünlerinden olan LED ekran, cuma günü oynanacak olan Antalyaspor maçında ilk kez hizmet verecek. LED skor tabelasında Aytemiz Alanyaspor ile ilgili VTR'ler ve maçtaki skorlar gösterilecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu Müdürü Münir Kaba, "Stadyumumuzda aynıca Güney Kale arkasındaki taraftarların sıkışıklığını gidermek için giriş kapıları genişletildi. TFF'nin statüdeki kararı ile misafir taraftarın koltuk sayıları da yüzde 5 oranına düşürüldü" dedi.

Öte yandan, Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından bölgemizdeki amatör spor kulüplerinin kullandığı sahalarda ise müsabakaların daha iyi oynanabilmesi için maç öncesi ve sonrasında bakımlar aralıksız olarak yapılıyor. Bu bağlamda Kestel Sahası'nın aydınlatmaları güçlendirilirken, Okurcalar Muzspor'un maçlarını oynayacağı Okurcalar Sahası'na ise yedek oyuncu kulübeleri ve banklar da monte edildi.