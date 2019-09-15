banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Bahçeşehir kapalı gişe

Oba'daki Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kapalı gişe olacak

SPOR 15.09.2019, 20:19
Bahçeşehir kapalı gişe
banner404

Cemali AYGIR

GEÇTİĞİMİZ hafta başında satışa sunulan biletlere büyük ilgi gösteren Alanyasporlu taraftarlar, zirve mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmayacak. Deplasman tribününün biletleri satışa çıktığı gün tükenirken, Alanyaspor tribünlerinde ise sınırlı sayıda bilet kaldığı ve o biletlerin de bugün tükeneceği öğrenildi. Öte yandan, turuncu yeşilli taraftarların da dev maça özel olarak hazırlandıkları ve büyük bir coşku ile takımlarını destekleyecekleri öğrenildi.

#Bahçeşehir Okulları Stadyumu #Aytemiz Alanyaspor
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:32
Öğle 12:58
İkindi 16:29
Akşam 19:14
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Sivasspor 4 5
9. Trabzonspor 3 5
10. Antalyaspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Beşiktaş 4 4
13. Başakşehir 4 4
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. İstanbulspor 4 5
10. Altınordu 4 4
11. Adanaspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 3 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 4 7
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Villarreal 4 5
10. Osasuna 3 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 3 4
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Celta de Vigo 4 4
16. Espanyol 4 4
17. Real Betis 3 3
18. Getafe 3 2
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545