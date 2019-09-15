Bahçeşehir kapalı gişe
Oba'daki Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kapalı gişe olacak
SPOR 15.09.2019, 20:19
Cemali AYGIR
GEÇTİĞİMİZ hafta başında satışa sunulan biletlere büyük ilgi gösteren Alanyasporlu taraftarlar, zirve mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmayacak. Deplasman tribününün biletleri satışa çıktığı gün tükenirken, Alanyaspor tribünlerinde ise sınırlı sayıda bilet kaldığı ve o biletlerin de bugün tükeneceği öğrenildi. Öte yandan, turuncu yeşilli taraftarların da dev maça özel olarak hazırlandıkları ve büyük bir coşku ile takımlarını destekleyecekleri öğrenildi.
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|P
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|3
|9
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|3
|7
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|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Sivasspor
|4
|5
|9. Trabzonspor
|3
|5
|10. Antalyaspor
|4
|5
|11. Ankaragücü
|4
|5
|12. Beşiktaş
|4
|4
|13. Başakşehir
|4
|4
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|8
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Fatih Karagümrük
|3
|7
|6. Altay
|4
|7
|7. Balıkesirspor
|4
|6
|8. Adana Demirspor
|3
|5
|9. İstanbulspor
|4
|5
|10. Altınordu
|4
|4
|11. Adanaspor
|3
|4
|12. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|3
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Bournemouth
|5
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Villarreal
|4
|5
|10. Osasuna
|3
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Celta de Vigo
|4
|4
|16. Espanyol
|4
|4
|17. Real Betis
|3
|3
|18. Getafe
|3
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0