Bahçeşehir kapalı gişe

Cemali AYGIR

GEÇTİĞİMİZ hafta başında satışa sunulan biletlere büyük ilgi gösteren Alanyasporlu taraftarlar, zirve mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmayacak. Deplasman tribününün biletleri satışa çıktığı gün tükenirken, Alanyaspor tribünlerinde ise sınırlı sayıda bilet kaldığı ve o biletlerin de bugün tükeneceği öğrenildi. Öte yandan, turuncu yeşilli taraftarların da dev maça özel olarak hazırlandıkları ve büyük bir coşku ile takımlarını destekleyecekleri öğrenildi.