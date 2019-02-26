Bahçeşehir'e rakip yok

TOPLAMDA 7 galibiyet elde eden her iki takım oyuncuları, Antalya şampiyonluğu için büyük bir avantaj yakaladılar. Yerel voleybol liginin yanı sıra Okul Sporları Türkiye Şampiyonası müsabakaları için de Konya ve Burdur’a gidecek olan Yıldız Erkekler ve Küçük Erkekler Voleybol takımları, burada da Türkiye Finalleri için mücadele edecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü Voleybol Antrenörü Murat Akar, "Okul sporlarında kazandığımız başarılar ve kulüp altyapımızla, Türkiye finallerinde de iyi sonuçlar alarak sezonu en iyi noktada tamamlamayı hedeflemekteyiz" dedi. Alanya Bahçeşehir Okulları Kurucusu ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Baba ise, kazanılan başarıların tesadüf olmadığını, uzun süreli bir yatırımın ürünü olduğunu ve başarıların her yıl artarak devam ettiğini söyleyerek "Türk voleyboluna Bahçeşehir Koleji Alanya olarak büyük katkılar yapmaya devam edeceğiz" dedi.