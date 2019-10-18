Bahçeşehir'e otobüs seferi

OTOBÜSLER, yarın saat 14.30, 15.00 ve 15.30'da ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişindeki otobüs durağından kalkacak ve sırasıyla Aşağı Oba Mezarlığı ve PTT Oba Şubesi güzergahından Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na gidecek. Taraftarlar, bu güzergahta bulunan duraklardan önünde 'Alanyaspor' yazan levha bulunan otobüslere binerek stadyuma gidebilecek. Karşılaşma sonunda ise halk otobüsleri aynı güzergahı kullanarak ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağına dönecek.