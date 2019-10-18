Bahçeşehir'e otobüs seferi
Aytemiz Alanyaspor'un yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.30'da oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi, taraftarlar için özel halk otobüsü seferleri düzenlenecek
SPOR 18.10.2019, 20:42
OTOBÜSLER, yarın saat 14.30, 15.00 ve 15.30'da ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişindeki otobüs durağından kalkacak ve sırasıyla Aşağı Oba Mezarlığı ve PTT Oba Şubesi güzergahından Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na gidecek. Taraftarlar, bu güzergahta bulunan duraklardan önünde 'Alanyaspor' yazan levha bulunan otobüslere binerek stadyuma gidebilecek. Karşılaşma sonunda ise halk otobüsleri aynı güzergahı kullanarak ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağına dönecek.
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|14
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|13
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|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
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|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
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|7
|10
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|7
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|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
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|2
|18. Eskişehirspor
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|-2
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|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
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|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
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|14
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|14
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|8
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|8
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|8
|11
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|8
|10
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|8
|9
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|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|7
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|6
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|3
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|8
|18
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|8
|16
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|8
|15
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|14
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|8
|12
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|11
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|11
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|10
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|8
|10
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|8
|9
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|9
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|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
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|8
|7
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|8
|5
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|8
|2