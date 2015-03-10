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Bahçeşehir Alanya başarıya kulaç attı

Bahçeşehir Koleji Alanya Yüzme Takımı öğrencileri, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şubat ayında düzenlenen "Alanya Yüzme Şenlikleri"nde kendi yaş kategorilerinde dereceleri topladı.

Bahçeşehir Alanya başarıya kulaç attı

Bahçeşehir Koleji Alanya Yüzme Takımı öğrencileri, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şubat ayında düzenlenen "Alanya Yüzme Şenlikleri"nde kendi yaş kategorilerinde dereceleri topladı.

10 Mart 2015 Salı 13:22
Bahçeşehir Alanya başarıya kulaç attı
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BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya Yüzme Takımı öğrencileri, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şubat ayında düzenlenen "Alanya Yüzme Şenlikleri"nde kendi yaş kategorilerinde dereceleri topladı. Şenliklere katılan 14 Bahçeşehir Koleji Alanya öğrencisinin tamamı derece ile döndü. Yıl içerisinde yoğun çalışma programı ile hazırlanan öğrenciler, akademik başarılarının yanına spor başarılarını da ekledi. Bahçeşehir Koleji Alanya’da eğitim gören Mathilde Meldgard 50 metre Serbest stilde Alanya'da 5., Tolga Ersoy 100 metre kurbağalama stilinde Alanya'da 5., Gökçe Halat 50 metre serbest stilde Alanya'da 6., Toprak Aydın 100 metre sırt stilde Alanya'da 4. -100 metre kelebek stilinde ise 1., Antalya'da 9., 100 metre kurbağalama stilinde Alanya'da 3., Armağan Özadam 50 metre serbest stilde Alanya'da 5., Elif May Lidya Karaduman 50 metre serbest stilde Alanya'da 4., Melissa Çağ 50 metre sırt stilinde Alanya'da 4., 50 metre serbest stilde Alanya'da 9., Andrey Dulnev 100 metre kurbağalama stilinde Alanya'da 2., 100 metre serbest stilinde Alanya'da 4., Elif Zafer 50 metre sırt stilde Alanya'da 6., 50 metre Serbest stilde Alanya'da 6., Koray Ersoy 50 metre kurbağalama Alanya'da 5. 50 metre Serbest stilde Alanya'da 6., Nesrin Irmak Kaynak 50 metre serbest stilde Alanya'da 3., 50 metre sırt stilinde Alanya'da 3., Elif Umut Haseki 50 metre  sırt stilinde Alanya'da 5., 50 metre Kurbağalama stilinde Alanya'da 3., Emre Arıcan 50 metre serbest stilde Alanya'da 1., Antalya'da 3., 50 metre sırt stilinde Alanya'da 1., Antalya'da 6., 50 metre kelebek stilinde Alanya'da 1., Antalya'da 9., 50 metre kurbağalama stilinde Alanya'da 2., Antalya'da 6., Alihan Özdemir 50 metre sırt stilinde Alanya'da 1., Antalya'da 1. ve 50 metre serbest stilinde Alanya'da 1. ve Antalya'da 3. oldu. Antalya genelinde gerçekleşen şenliklerde 14 öğrenci ile 32 derece alan Bahçeşehir Koleji Alanya Yüzme Takımı öğrencileri, bir sonraki müsabakalar için hazırlıklarına yoğun bir çalışma temposu ile devam ediyor.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 12:26
Anahtar Kelimeler:
bahçeşehir alanya başarıya kulaç attı
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