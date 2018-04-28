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Badmintonda altın madalya

Alanyasporlu Emrullah, kürsüde Alanya'yı temsil etti

Badmintonda altın madalya

Alanyasporlu Emrullah, kürsüde Alanya'yı temsil etti

28 Nisan 2018 Cumartesi 01:21
Badmintonda altın madalya
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AYTEMİZ Alanyaspor'un badminton sporcularından Emrullah Kırıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'da düzenlenen Badminton Turnuvası'nda 11 yaş altı kategorisinde birinci oldu. Aytemiz Alanyaspor Badminton Antrenörü Yusuf Ateş, sporcusu Emrullah Kırıcı'yı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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Alanyasporlu Emrullah
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