Badmintonda altın madalya

AYTEMİZ Alanyaspor'un badminton sporcularından Emrullah Kırıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'da düzenlenen Badminton Turnuvası'nda 11 yaş altı kategorisinde birinci oldu. Aytemiz Alanyaspor Badminton Antrenörü Yusuf Ateş, sporcusu Emrullah Kırıcı'yı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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