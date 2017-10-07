Babel, İngiltere’de manşetlere çıktı: “Boşa harcanmış yetenek”

BEŞİKTAŞ'IN yıldızı Ryan Babel, 6 yıl sonra tekrar Hollanda Milli Takımı’na çağrılarak İngilizler’in ünlü gazetesi Guardian’da haber oldu.

İşte Guardian’da Ryan Babel hakkında çıkan ve “Boşa harcanmış yetenek” başlıklı özel yazı:

“28 Ağustos 2015. Hollanda Dünya Kupası finalini kaybetmesinden 5 yıl sonra. Ryan Babel, bir twitter tartışmasının içerisinde. Babel, Rafael Benitez’i, kendisini Liverpool’a getiren adamı hedef alıyor. Bayan bir taraftarına twitter’dan cevap veriyor ve cinsiyetçilik tartışmalarının içine giriyor. 28 yaşındaki oyuncunun çok daha iyi günleri olmuştu geçmişte…

Babel’in nasıl israf edilmiş bir yetenek olduğunu gösteren bu örnek, onu yalnızca bir aptal gibi göstermedi. Hikaye orada başladı ve bitti. Hızlıca gündemden düştü. Sosyal medyada kimse mütevazı bir Türkiye kulübünden BAE takımı Al Ain’e gitmesini konuşmadı. Babel’in geniş tanınırlığı artık çok uzakta kalmıştı.

Babel, Kasım 2011’den sonra ilk kez Hollanda Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Deportivo La Coruna’da kendisini tekrar keşfetti ve ocak’tan itibaren Beşiktaş’a transfer oldu. Türk şampiyonundaki ikna edici performansı, Dick Advocaat’ın onu tekrar Hollanda’ya çağırmasına sebep oldu. Quincy Promes’in sakatlığı nedeniyle kadroya katılamaması nedeniyle olsa da Babel’den övgüye değer bir yükseliş. Artık çok daha olgun biri gibi görünüyor. Bu sezon 9 maçta 5 gol attı. RB Leipzig ve Porto maçlarında golleri var. Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubun zirvesine oturmasında üst düzey performansıyla etkili olduç.

Babel, aralık ayında 31 yaşına girecek ve işin biraz acı veren tarafı ise onun milli takım sürgününün sona ermesi, ayrıca Hollanda futbolunun tamamından…

Şanssız tweet’i nedeniyle onu tamamen yargılamak bir parça haksızlık olabilir ama jenerasyonunun en iyi süperyıldızlarından olması beklenen Babel’in beklentilerin altında giden kariyeri, durağan geçen yılları… Babel, 2007 Avrupa U21 Şampiyonası’nda Hollanda’nın 4-1 kazandığı Sırbistan maçının adamı seçilmişti. Ajax gençlik sisteminin bir parçasıydı ve Liverpool’a 13 milyon euro’ya transfer olmuştu.

İngiltere’de vaatkar geçirdiği ilk sezonunun ardından Babel asla beklentileri karşılayamadı. Anfield’da sessiz geçen yıllarının ardından 2011’de Hoffenheim’a kiralandı. Zaman hala onun yanındaydı ama futbol beklemezdi. Hoffenheim, bir sonraki yıl onu Ajax’a gönderdi, ardından 1 yıl sonra Türkiye’ye, Kasımpaşa’ya transfer oldu.

11 Kasım 2011’e, Babel’in son Hollanda maçına gidecek olursak, İsviçre ile 0-0 biten bir hazırlık maçıydı. Kendi milli takımı zorlanırken o sahada parlıyordu. 2010 Dünya Kupası finalisti, 2014 yarı finalisti Hollanda’da kriz bitmemişti ki EURO2016’ya katılamadılar.

Zor zamanlardayız. Advocaat’ın takımı, 2 maç kala grupta 3’üncü sırada ve İsveç’in 3, Fransa’mnın 4 puan gerisinde. Belarus’a karşı kazanamazlarsa kaderleri belirlenmiş olacak. Hollanda, bir şekilde Dünya Kupası playofflarına katılma hakkı kazansalar bile orada da favori olamayacaklar.

Robin van Persie, Arjen Robben ve Wesley Sneijder gibi yıldızların hepsi 30 yaşında ve yerlerine yeni yıldızlar gelmedi. Sneijder, Nice’te geçirdiği kötü günlerin ardından kadro dışında kaldı.

Babel, ilk maçını 2005’te Romanya ile oynadıkları Dünya Kupası eleme maçında oynadı. 2-0’lık maçta sakatlanan Robben’in yerine 22. dakikada sahaya dahil oldu. Geleceği var gibi görünüyordu. Belki de Babel’in tekrar kadroya geri çağrılması bir peri masalıdır. Belarus ve İsveç’e karşı goller atar ve kefaretini ödemiş olur.

Fakat şimdilik, Babel’in Hollanda’nın kayıp jenerasyonunun bir parçası ve boşa harcanmış bir yetenek olarak hatırlanacak.”