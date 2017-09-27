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Babel: 'Büyük bir adım attık'

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, RB Leipzig galibiyeti ile gruptan çıkmak için büyük bir adım attıklarını söyledi

Babel: 'Büyük bir adım attık'

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, RB Leipzig galibiyeti ile gruptan çıkmak için büyük bir adım attıklarını söyledi

27 Eylül 2017 Çarşamba 08:15
Babel: 'Büyük bir adım attık'
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BEŞİKTAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında evinde karşılaştığı Alman ekibi RB Leibzig’i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların yıldız ismi Ryan Babel, “Bu akşam büyük bir adım attık. Bir sonraki maçtan da iyi bir sonuçla çıktığımız takdirde daha büyük büyük bir adım atmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Daha tamamlanmış bir oyuncu haline geldim”

Performansı hakkında da yorum yapan Babel, “Bu performansımı, kariyerimin ilk günlerindeki performansımla kıyasladığım da çok büyük fark var. 19 yaşındaki durumumla bugünkü durum arasında ciddi fark var. Daha tamamlanmış bir oyuncu haline geldim. Özellikle Almanya ve Liverpool’daki deneyimlerim büyük katkı sağladı. Bugün de bu avantajı takımımın lehine kullanıyorum” diye konuştu. 

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BeşiktaşUefa şampiyonlar LigiRyan BabelRB Leipzig
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