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Ba'da kriz mi var

Alanyasporlu oyuncu Abdoulaye Ba'nın ilk 11'de şans bulamadığı için kriz çıkardığı, oyuncunun menajerinin de yönetimle görüşmek için Alanya'ya geldiği iddia edildi

Ba'da kriz mi var

Alanyasporlu oyuncu Abdoulaye Ba'nın ilk 11'de şans bulamadığı için kriz çıkardığı, oyuncunun menajerinin de yönetimle görüşmek için Alanya'ya geldiği iddia edildi

19 Aralık 2016 Pazartesi 22:29
Ba'da kriz mi var
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AJANSSPOR'DA yer alan habere göre, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Portolu savunmacı Abdoulaye Ba, sezon öncesi Aytemiz Alanyaspor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderilmişti. İlk haftalarda düzenli olarak ilk 11'de şans bulan Ba, 11. haftadaki Osmanlıspor maçının ardından ilk 11'de şans bulamadı. Kayserispor ve Konyaspor maçlarında ilk 18'de yer almayan deneyimli oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Karabükspor maçının takım kadrosunda yer alırken karşılaşmada forma giymedi. Akhisar Belediyespor maçının 18 kişilik takım kadrosunda da yer almayan Ba'nın bu durumdan rahatsız olduğu, durumu menajeriyle paylaştığı ve hafta içerisinde menajerinin Alanyaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. Konuyla ilgili Alanyaspor yönetiminden bir açıklama yapılmazken, futbolcunun durumunun ne olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. 
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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporluAbdoulaye Ba
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