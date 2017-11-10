Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110246
ALTIN
159.990
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.0868
EURO
4.5015
Motor ustasından çarpıcı buluş
Motor ustasından çarpıcı buluş
Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül
Cilt kanserini teşhis eden ucuz...
10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
banner468

Aziz Yıldırım, milli takım krizine el koydu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sırp koç Zeljko Obradovic'le görüşerek 3 basketbolcunun milli takıma gitmesi için izin isteyecek

Aziz Yıldırım, milli takım krizine el koydu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sırp koç Zeljko Obradovic'le görüşerek 3 basketbolcunun milli takıma gitmesi için izin isteyecek

10 Kasım 2017 Cuma 09:08
Aziz Yıldırım, milli takım krizine el koydu
banner404

FENERBAHÇE Doğuş'ta Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna, Milli Takım'ın eleme maçlarında oynamayacaklarını açıklamışlardı. 5 oyuncu gerekçe olarak da takımlarının Avrupa Ligi maçlarının milli takım maçlarıyla çakışmasını göstermişti. Başkan Aziz Yıldırım'ın ise kamuoyunda tepkiyle karşılanan bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi.

3 SPORCU İÇİN İZİN İSTEYECEK

Yıldırım'ın coach Zeljko Obradovic'le görüşerek Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler ve Barış Hersek'e milli takım izni vermesini istediği, Sırp koçun bu duruma sıcak bakmamasına rağmen Yıldırım'ın ricasını kırmayacağı öğrenildi. Üç oyuncunun bu kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM İÇİN GERİ ADIM

Avrupa'da birçok takım, takvimin çakışması nedeniyle oyuncularını milli takıma göndermiyor. Bu durum büyük tartışmalara yol açıyor. Fenerbahçe ise geri adım atmaya hazırlanıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AZİZİ YILDIRIMMilli Takım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyon sporcu bacağını kırdı
Şampiyon sporcu bacağını kırdı
Biatlon heyecanı
Biatlon heyecanı
Payallarspor'da deprem
Payallarspor'da deprem

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim