Aziz Yıldırım, milli takım krizine el koydu

FENERBAHÇE Doğuş'ta Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna, Milli Takım'ın eleme maçlarında oynamayacaklarını açıklamışlardı. 5 oyuncu gerekçe olarak da takımlarının Avrupa Ligi maçlarının milli takım maçlarıyla çakışmasını göstermişti. Başkan Aziz Yıldırım'ın ise kamuoyunda tepkiyle karşılanan bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi.

3 SPORCU İÇİN İZİN İSTEYECEK

Yıldırım'ın coach Zeljko Obradovic'le görüşerek Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler ve Barış Hersek'e milli takım izni vermesini istediği, Sırp koçun bu duruma sıcak bakmamasına rağmen Yıldırım'ın ricasını kırmayacağı öğrenildi. Üç oyuncunun bu kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM İÇİN GERİ ADIM

Avrupa'da birçok takım, takvimin çakışması nedeniyle oyuncularını milli takıma göndermiyor. Bu durum büyük tartışmalara yol açıyor. Fenerbahçe ise geri adım atmaya hazırlanıyor.