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Aziz Yıldırım dünyaca ünlü ismi açıkladı

Fene Başkanı Aziz Yıldırım, Ankara'da katıldığı Fenerbahçeli İşadamları Derneği organizasyonda flaş açıklamalar yaptı. Yıldırım, futbolun kalkınması projesiyle ilgili olarak dünyaca ünlü bir isimle anlaştıklarını ve bu ismi Dünya Kupası'ndan sonra açıklayacaklarını belirtti.

Aziz Yıldırım dünyaca ünlü ismi açıkladı

Fene Başkanı Aziz Yıldırım, Ankara'da katıldığı Fenerbahçeli İşadamları Derneği organizasyonda flaş açıklamalar yaptı. Yıldırım, futbolun kalkınması projesiyle ilgili olarak dünyaca ünlü bir isimle anlaştıklarını ve bu ismi Dünya Kupası'ndan sonra açıklayacaklarını belirtti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:48
Aziz Yıldırım dünyaca ünlü ismi açıkladı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ankara'da Fenerbahçeli İşadamları Derneği'nin (AFİDER) organizasyonuna katıldı. Daha önce dünyaca ünlü bir futbol otoritesi ile anlaştıklarını kamuoyuyla paylaşan- Yıldırım, dün bu kişinin ismini sır gibi saklarken geliş tarihini 'Dünya Kupası sonrası' olarak açıkladı.

İşte başkan Yıldırım'dan satırbaşları:
 Futbolun kalkınması projemizle ilgili olarak, Avrupa'nın önemli bir ismi ile anlaştık. Kendisi Dünya Kupası için Rusya'ya gidiyor. Dünyada bu konunun denenmiş ve başarıya ulaşmış modelinin yaratıcısı ve uygulayıcısı. Dünya çapında bir otorite. Kendisinin ismini Dünya Kupası'nın ardından duyuracağız. Bu proje, Türk futbolu için örnek teşkil edecek.
 Esasen bu projeyi TFF'nin yapması lazımdı. Biz, bütün ülke çapında "Fenerbahçe Modeli" olarak bir kalkınma projesi hedefiyle projeye başlıyoruz.
 2007-2008'deki gibi sportif anlamda başarılı olan Fenerbahçemizi yeniden o seviyelere çekerek bırakacağım. Benim 20 yıllık başkanlığım, aileme bırakacağım en büyük mirastır. İnanıyorum, haklı olan davamızda, maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız.

HERKES PEŞİNDE
2010 yılından bu yana Benfica scout şefliği yapan JOSE BOTO kulübün para basmasını sağladı. Futbol dünyasına 1996 yılında, Lizbon yakınlarında Alverca ve Sacavenense'de antrenörlük yaparak 'merhaba' diyen Boto, kısa bir süre sonra da kendisini Benfica'nın oyuncu izleme komitesinde buldu. Portekiz basını geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin Boto'yu istediğini, M.United ve S.Donetsk'in de Portekizli'nin peşinde olduğunu belirtmişti.

35 MİLYONA SATTI
Portekizli Renato Sanches, Boto'nun parlattığı yıldızlardan. 20 yaşındaki orta saha, 2016- 2017 sezonunda Benfica 2. takımından Bayern Münih'e gitti. Kulübüne maliyeti olmayan oyuncu buna karşılık 35 milyon Euro kazandırdı.

3 MAYIS BİRLİK GÜNÜ
Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyaretinin 100. yılında başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler, muhalefet ve taraftar dernekleri bir araya geliyor. Sarı-lacivertli camia bugün Anıtkabir'e ziyarette bulunacak. Ali Koç,"Bu konuyu seçim malzemesi yapmayalım" diyerek, etkinliğe katılmama kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
AFİDERAziz YıldırımFenerFenerbahçe
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