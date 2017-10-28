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Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısında gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısında, kulübün vefat eden çalışanlarından Serkan Acar'ın ailesine plaket verildiği sırada, Aziz Yıldırım'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti

Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısında gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısında, kulübün vefat eden çalışanlarından Serkan Acar'ın ailesine plaket verildiği sırada, Aziz Yıldırım'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti

28 Ekim 2017 Cumartesi 14:02
Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısında gözyaşlarını tutamadı
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FENERBAHÇE Divan Kurulu Toplantısı'nda, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kulüp müdürü Serkan Acar'ın isminin Topuk Yaylası Tesisleri'ne verildiği açıklanırken, rahmetli Serkan Acar'ın eşi Zeynep Acar ve oğlu Volkan Acar'a plaket verildi.

PLAKET TÖRENİ SIRASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Serkan Acar için ailesine plaket verilmesi sırasında Başkan Aziz Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamadı.

Serkan Acar'la uzun yıllar birlikte çalışan ve çok iyi dost olan Aziz Yıldırım, duygularını engelleyemedi.

CENAZE TÖRENİNDE DE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü'nün eski oyuncusu ve Genel Müdürü Serkan Acar'ın cenaze töreninde ve naaşı kulüp binasına getirildiğinde duygu dolu anlar yaşamış ve Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamamıştı.

Aziz Yıldırım, Serkan Acar'ın cenaze töreninde eski dostu için şu cümleleri kullanmıştı:

"BÜYÜK BİR DOSTUMU KAYBETTİM"

"Serkan Acar'ın dostları, büyük bir dostumu büyük bir Fenerbahçeliyi kaybettik. Benimle yol arkadaşıydı. 15 sene başkanlığımda, ilk yöneticiliğimden itibaren bana yol arkadaşlığı yaptı. Güvenilir, sağlam karakterli, iyi günde kötü günde destek veren bir insandı. Kalbimin en derin yerinde acılar hissediyorum. 25 yıl beraber çalıştık. Her zaman için ailesini kırma pahasına insanları kırmayan, tüm Fenerbahçelilerin en acı günlerinde yanlarında ve yardımcı olan bir insandı. Bugün aramızdan ayrılıyor ama sarı ve lacivertin kestiği her noktada o da olacak. Hakkımız helal olsun dedik, ama bizim onda hakkımız yok. Onun bizde hakkı vardır. Bize hakkını helal etsin. Ailesi de böyle bir insana sahip olduğu için gurur duysun. Nur içinde yat Serkan kardeşim"

SERKAN ACAR KİMDİR?

Serkan Acar, 31 Ağustos 1948'de Ankara'da doğdu. Fenerbahçe'nin futbol altyapısından yetişen ve henüz 17 yaşında A takım formasını giyen, kaptanlığını, bir dönem de menajerliğini yapan Acar, sarı-lacivertli formayla 295 maça çıktı, 13 gol attı.

47 YIL FENERBAHÇE'DE GÖREV ALDI

14 yılı faal futbolculuk olmak üzere yaklaşık 47 yıl Fenerbahçe Kulübü'nde görev alan Serkan Acar, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75 ve 1977-78 sezonlarında lig şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'nin kadrolarında yer aldı.

9 AYRI KULÜP BAŞKANIYLA ÇALIŞTI

1979 yılına kadar Fenerbahçe'de oynayan Serkan Acar, 1979-80 sezonundan bu yana da menajerlik, kulüp müdürlüğü ve idari koordinatörlük görevleriyle camianın içinde yer aldı, bu süreçte 9 ayrı kulüp başkanıyla çalıştı.

AYŞECİK İLE EVLİYDİ

Son olarak Fenerbahçe Kulübü'nün genel müdürü olarak görev yapan, Türk sinemasının çocuk yıldızlarından Zeynep Değirmencioğlu (Ayşecik) ile evli Serkan Acar, Erkan ve Volkan isimli iki çocuk babasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Topuk YaylasıFenerbahçe KulübüSerkan AcarAziz YıldırımSpor
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