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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız açıklaması!

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin Kasım sayısındaki yazısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu

Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız açıklaması!

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin Kasım sayısındaki yazısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu

29 Ekim 2017 Pazar 17:03
Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız açıklaması!
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FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman idaresinde Süper Lig'de bu sezon 20. şampiyonluklarını kazanarak, dördüncü yıldıza ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.
 
Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin Kasım sayısındaki başyazısında futbol ve basketbol takımlarının son durumunu değerlendirdi.
 
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, zorlu bir fikstürü geride bıraktıklarını belirterek, "Yeni kurulan bir takım olma handikapını ve zorlu fikstür başlangıcını geride bırakan takımımızın bundan sonra karşılaşacağı rakiplerine karşı üstünlük kuracağına ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte minimum puan kaybıyla Sayın Aykut Kocaman ve oyuncularımızın bizi 20. şampiyonluğumuza ve dördüncü yıldıza ulaştıracaklarına canıyürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı. 
 
Sezon başında yeni kurulan bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Takımımız adım adım istediğimiz seviyelere geliyor. Bu sezon oynadığı derbilerden yenilgi almadan, iç sahada galibiyet, deplasmanda ise beraberlikle ayrılan takımımızın bundan sonra önünün daha açık olduğunu düşünüyoruz. Son olarak tartışmalı birçok hakem kararını içinde barındıran ve galibiyetin kıyısından dönmeye mecbur bırakıldığımız Galatasaray derbisinde, kulübünün daima yanında olan eşsiz taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hem Kadıköy'de hem deplasmanda, takımımızın en güçlü yanı olan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray deplasmanında da takımlarını, maruz kaldıkları gürültü işkencesine rağmen bir an olsun yalnız bırakmadılar. Kendilerinden benzer desteği sezon boyunca bekliyor, teşekkürlerimi sunuyorum."
 

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Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımFenerbahçe Dergisi
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