Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi baskın

GALATASARAY derbisinin hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'nin özel bir konuğu vardı! Başkan Aziz Yıldırım Samandıra'ya gelerek Sarı-Lacivertli teknik ekip ve futbolculara moral vererek, kendilerine güveninin tam olduğunu söyledi. Teknik direktör Aykut Kocaman ile bir görüşme yapan Başkan Yıldırım, daha sonra futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
BU DERBİ HARİKA BİR FIRSAT!
Bu derbinin her zamankinden farklı ve önemli olduğunu söyleyen Yıldırım ,şu ifadeleri kullandı: Çok puan kaybettik. Ama bu kayıpları telafi etmek mümkün. Bu derbi iyi bir fırsat. Kazanırsak çok şey değişir.
LİGİN AKIŞINI DEĞİŞTİRİRİZ
Beşiktaş'ı nasıl yendiysek G.Saray'ı da yenebiliriz. Üstelik Beşiktaş, Galatasaray'dan çok daha oturmuş bir takımdı. Kazanırsak ligin akışı da değişir. Zaferle döneceğinize inanıyorum.. (Takvim)
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