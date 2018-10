Aytemiz Alanyasporlu kaleci Karagöz: "İdolüm Muslera"

GEÇEN sezon Süper Lig'in 19'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'un Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada kaleci Haydar Yılmaz'ın parmağının kırılmasıyla 'A Takım'la antrenmanlara çıkmaya başlayan kaleci Yusuf Karagöz (19), 9 ay sonra profesyonellik sözleşmesi imzaladı. 1.96 boyundaki kaleci, profesyonellik sözleşmesinin ardından Antalya'da futbola başladığı kulüp olan Özerspor'u ziyaret etti.

Kulüp başkanı Özer Doğan ve antrenörü Ertuğrul Aykın'ın elini öpen Yusuf Karagöz, “2008 yılında ailece Hatay'dan Antalya'ya geldik. Liseden sonra futboldan dolayı üniversiteye gitmedim. Okul ile futbol arasında seçim yapmam gerekiyordu. Ben de tercihimi futboldan yana kullandım. 2010 yılında Özerspor'da futbol hayatıma başladım. 2015 yılında da Alanyaspor'a transfer oldum. 9 aydır A Takım'da antrenmanlara çıkıyorum. Şimdi profesyonel oldum ve Antalya'da doğduğum kulüpteyim. Burayı unutmam imkansız. Başkanım ve antrenörlerim bana çok yardımcı oldular. Evim antrenman sahasına çok uzaktı. Maddi imkanlarım iyi değildi. Gidip gelmekte zorlanıyordum. Yeri geldi bana harçlık verdiler, yeri geldi arabalarıyla beni alıp antrenmanlara, oradan da eve bıraktılar. Her konuda destek oldular. Ben de ileride iyi bir seviyeye gelirsem, geriye dönüp yardım etmeyi kendime zorunlu kılıyorum. İnşallah o günler gelecek" diye konuştu.

HEDEFİ MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK

Hedefinin ileride ailesine ve sevdiklerinde maddi-manevi destek vermek olduğunu sözlerine ekleyen Yusuf Karagöz, "Hedeflerim arasında milli takım var. Bu yıl performansımı en iyi şekilde koruyabilirsem milli takıma çağrılabilirim, neden olmasın? Ayrıca, bana bu yıl ikinci ve 3'üncü Lig kulüplerinden de transfer teklifi geldi. Ben de her zaman olduğu gibi önce kulübümle görüşmelerini istedim. Kulübüm ikna olduktan sonra neden olmasın" dedi.

Profesyonel futbolcuların yetiştikleri kulüpleri unuttuklarını da sözlerine ekleyen Yusuf Karagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Profesyonel sporcular yetiştikleri kulüplerine destek verselerdi, şimdi amatör kulüpler çok daha iyi durumda olabilirdi. Profesyoneller alt yapının gelişmesine de büyük katkı sağlayabilir ama maalesef katkı vermiyorlar. Ayrıca, amatör kulüplerde imkanlar iyice azaldı. Yetiştiğim kulübüm Özerspor da 4-5 yıl önce maddi açıdan iyiydi. Çok konuşuluyordu. Belki imkanlar o zamanlar gibi değil ama yine de en çok konuşulan kulüpler arasında görüyorum. Özerspor, Antalya'dan futbolcu çıkaran ender kulüplerden birisi."

Aytemiz Alanyaspor'da hedefinin birinci kaleci olmak olduğunu söyleyen Yusuf Karagöz, "Her kalecinin bir idolü vardır. Benim de idolüm Muslera. Bence Türkiye'de onun üstüne kaleci yok. Ben şimdi formayı kapmak için Haydar Yılmaz, Ufuk Ceylan ve İsmail Ünal ile yarışıyorum. Özellikle ağabeylerim Haydar ve Ufuk daha iyi olabilmem için bana yardımcı oluyor. Onlar gibi kalecilerle çalıştığım için çok şanslıyım. Aytemiz Alanyaspor'da hocalarım biraz daha çalışıp, üstüne koyabilirsem kalede şans bulabileceğimi söylüyor" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 11:08