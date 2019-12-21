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Aytemiz Alanyaspor’a özel ziyaret

Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü, takımın bugünkü antrenmanını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendrom Futsal Milli Takımı da izledi. Antrenman sonunda Aytemiz Alanyaspor yöneticilerinden Hüseyin Girenes'in oğlu Selim Girenes ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı da olan Kulüp Başkan Yardımcımız Nazmi Yüksel'in oğlu Selim Yüksel, teknik ekip ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.

SPOR 21.12.2019, 14:01 21.12.2019, 14:06
Aytemiz Alanyaspor’a özel ziyaret
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Aytemiz Alanyaspor’a özel ziyaret
Aytemiz Alanyaspor’a özel ziyaret

AYTEMİZ Alanyaspor pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını bu sabah kendi tesisinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik çalışması yapan Aytemiz Alanyaspor, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
DOWN SENDROM FUTSAL MİLLİ TAKIMI’NDAN ZİYARET
Takımın bugünkü antrenmanını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendrom Futsal Milli Takımı da izledi. 2'nci Hazırlık kampını Alanya'da gerçekleştiren özel sporcular, aynı zamanda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı da olan Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte antrenmanı izledi. 31 Mart - 7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Down Sendromlular Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan özel sporcular, daha sonra antrenman sahasına inerek, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
AYTEMİZ ALANYASPOR’A TATLI İKRAM ETTİLER  
Antrenmanı ziyaret eden yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Girenes'in oğlu Selim Girenes ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı da olan Kulüp Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel'in oğlu Selim Yüksel, teknik ekip ve futbolculara tatlı ikramında bulunarak Yukatel Denizlispor maçında başarılar diledi.

#Alanya Haber #Down Sendrom Futsal Milli Takımı #Denizlispor #Alanyaspor #Ziyaret #Aytemiz Alanyaspor
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