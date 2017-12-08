Aytemiz Alanyaspor zafer istiyor

SÜPER Lig'de 2 haftadır puan yüzü göremeyen Aytemiz Alanyaspor yarın deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak. Osmanlı Stadyumu'nda saat 14.00'de başlayacak olan mücadeleyi İstanbul Bölgesi hakemlerinden FIFA Kokartlı Mete Kalkavan yönetecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında puanı son anda kaptıran turuncu yeşilli ekip, Başkent ekibi karşısında kayıp istemiyor. Temsilcimizde sakatlıkları süren Vagner Love, Junior Fernandes, Etame M'Billa ve kırmızı kart cezalısı Welinton Souza kadroda olmayacak. Kayserispor maçında cezalı olan Tzavellas ve Gassama'nın ise bu maçta ilk 11'de olmaları bekleniyor. Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba ve Isaac Sackey ise sarı kart sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu da bu maçta kart görmeleri halinde 16. haftada oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor yarın oynayacağı önemli Osmanlıspor maçının son antrenmanını bugün tesislerinde yapacak. Ardından havayoluyla Başkent Ankara'ya gidecek olan turuncu yeşilliler, burada kampa girerek yarınki maç saatini beklemeye başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

OSMANLISPOR

HAKAN

NUMAN

MUSA

ANDREAS

ÖZER

VRSAJEVIC

ANIL

SERDAR

AMINU

CIKALLESHI

TUGAY



ALANYASPOR

HAYDAR

GASSAMA

FOFANA

TZAVELLAS

N'SAKALA

TAHA

SACKEY

E.AKBABA

CENK AHMET

EFECAN

SERDAR

