Aytemiz Alanyaspor yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

SPOR Toto Süper Lig'in 11. haftasına 12 puanla 13. basamakta giren temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kritik maçta yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Son haftalarda aldığı şanssız sonuçlarla 3 puana hasret kalan turuncu yeşilliler, taraftarlarının da desteği ile Yeni Malatyaspor'u eli boş göndermek istiyor. Karşılaşma öncesi Alanyaspor'da Welinton, Mbilla ve Cenk Ahmet dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekip Malatyaspor'da ise ameliyat olan ve tedavisi devam eden Ömer Şişmanoğlu ile Sincere Seth yarınki maçta forma giyemeyecek.

‘TOPARLANMAMIZ GEREK’

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Evkur Yeni Malatyaspor maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Son haftalarda şanssız sonuçlar elde ettiklerini ancak toparlanmaları gerektiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Malatyaspor iyi bir ekip. Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderlikten ettiler. Buraya da kazanmak için gelecekler ama biz, taraftarlarımızın da desteği ile bu kritik maçtan 3 puanla ayrılacağız. Güzel bir atmosferde, iyi bir mücadelenin sergileneceği bol pozisyonlu ve bol gollü bir maç diliyorum" dedi.