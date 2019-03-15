Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ligde 6. randevuda

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor birbirlerine 6. kez rakip olacak. Kırmızı-beyazlıların temsilcimiz Alanyaspor karşısında 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ligde 6. randevuda
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SÜPER Lig’de Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Antalya Stadı'nda oynanacak. 26. hafta mücadelesini hakem Zorbay Küçük yönetecek. Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda ilk kez Süper Lig'e yükselen Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de daha önce beş kez rakip oldu. Bu maçlarda Antalyaspor 3, Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet aldı. 5 karşılaşmada Antalyaspor'un 9 golüne, Aytemiz Alanyaspor 7 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Antalyaspor deplasmanda 1-0’lık skorla kazanmıştı. İki takım arasındaki hazırlık maçlarının birisi berabere biterken, bir maçtan ise Aytemiz Alanyaspor galibiyetle ayrıldı. Aynı kentin iki takımı üç kez de PTT 1. Lig’de karşı karşıya geldi. 1. Lig'deki maçların ikisi berabere tamamlanırken, bir mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor kazandı. Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor 34 puanla 8., Antalyaspor ise 32 puanla 10. sırada yer alıyor. 

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