Aytemiz Alanyaspor'un ikramlarını Justiniano yaptı

OTEL personeli karşılaşma boyunca protokol, VIP ve basın tribününde ikram hizmeti verdi. Aytemiz Alanyaspor'un satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Güler, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyesi otellerin Aytemiz Alanyaspor'un evinde oynadığı maçlarda ikram hizmeti vermeye devam ettiğini söyledi. Gençlerbirliği karşılaşmasında ikramları Justiniano Otelleri'nin üstlendiğini belirten Güler, "Justiniano Otelleri Genel Müdürü Serdar Gür ve otel personeline verdikleri kusursuz hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. İkram hizmetimiz ALTİD'in desteğiyle bundan sonraki maçlarımızda da devam edecek" dedi.