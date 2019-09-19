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'Aytemiz Alanyaspor Türk futboluna damga vurdu'

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan, Gala TV'de birlikte hazırlayıp sundukları 'Spor, Sanat, Panorama' programı adına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İstanbul İl Temsilcisi Ali Muhammet Tanrıyaşükür'e, Türk futboluna ve amatör kulüplere verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdiler

SPOR 19.09.2019, 18:37
'Aytemiz Alanyaspor Türk futboluna damga vurdu'
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İSTANBUL Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan, Gala TV'de birlikte hazırlayıp sundukları 'Spor, Sanat, Panorama' programı adına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İstanbul İl Temsilcisi Ali Muhammet Tanrıyaşükür'e, Türk futboluna ve amatör kulüplere verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdiler. Plaket buluşmasına Süper Lig lideri Alanyaspor damgasını vurdu. Türk futbolunun önemli isimlerinden Tanrıyaşükür, Alanyaspor'un başarısını takdirle izlediklerini, Alanyaspor'un çok iyi bir takım olduğunu söyledi. Alanya ve Alanyaspor dostu Özgür Subaşı ise "Alanyaspor, şimdiden Türk futboluna damga vuran Anadolu kulüpleri arasına adını altın harflerle yazdırdı" dedi.

#Özgür Subaşı
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