Aytemiz Alanyaspor kuvvet çalıştı

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular fitness salonunda kuvvet antrenmanı yaptı.

Aytemiz Alanyaspor kuvvet çalıştı
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AYTEMİZ Alanyaspor, milli maç dolayısıyla lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Alanyasporlu futbolcular fitness salonunda kuvvet antrenmanı yaptı. Antrenmana koşu bandı ve bisiklette ısınarak başlayan futbolcular daha sonra fitness aletlerinde çalışmalarına devam etti. Alanyaspor çalışmalarını bu akşam tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü saat 16.00'da sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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