Aytemiz Alanyaspor kümede kalmak istiyor

SPOR Toto Süper Lig'de artık son haftalara girildi. Müthiş bir heyecanın yaşandığı ligde tutunmaya çalışan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ile oynadığı 30. hafta maçında Aslan'ı elinden kaçırdı ancak ortaya koyduğu futbolla beğeni topladı. Ligde 32 puana sahip 3 takımdan birisi olan turuncu yeşilliler, bu haftayı 15. basamakta tamamladı. Yine 32 puanlı iki ekip Konyaspor ve Osmanlıspor, bu hafta rakiplerini yenerek avantaj elde etti. Gençlerbirliği ise Ankara derbisinde Osmanlıspor'a yenilerek 30 puanda kaldı ve ateşin sıcaklığını iyice hissetmeye başladı.

İLK HEDEF KAYSERİ

Kalan haftalarda kaybetmeye tahammülü olmayan Aytemiz Alanyaspor, 31. hafta maçında 28 Nisan Cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak. Ardından düşme hattındaki rakiplerinden Osmanlıspor'u ağırlayacak olan turuncu yeşilliler, daha sonra ligde rahat bir konumda bulunan Sivasspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ligin son maçında ise bir başka Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u ağırlayacak. Kayseri engelini kayıpsız aşmak isteyen Alanyaspor, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Haftanın ilk antrenmanını yapan oyuncular, hırslı görüntüleri ile dikkat çekti.

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Oyuncularına Galatasaray maçını unutarak Kayserispor maçına odaklanmalarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, dün yapılan antrenmanda futbolcuları ile yakından ilgilendi. Özellikle de kendi kalesine gol atan Tzavellas'ı motive eden tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusuna bu tür durumların yaşanabileceğini ancak kalan maçlarda daha dikkatli olmasını söyleyerek ona ihtiyacı olduğunu belirtti. Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.