Aytemiz Alanyaspor kritik mücadeleye hazırlanıyor

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 3 haftalık aranın ardından taraftarları ile buluşmaya hazırlanıyor. 6 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadelede Bursaspor'u ağırlayacak olan turuncu yeşilliler, dünü tek antrenman yaparak tamamladı. Basına kapalı olarak yapılan idmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, dar alanda pas çalışmalarının ardından taktik çift kale maçı yaptılar. Taktik provada oyuncularını sık sık uyardığı öğrenilen Sergen Yalçın'ın, "İç sahada başarılı bir takımız ve bu başarımızı daha üst seviyelere taşımalıyız. Taraftarlarımızın da desteği ile Bursaspor'u yenip daha da rahatlamalı ve hedeflerimizi yükseltmeliyiz" dediği öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

