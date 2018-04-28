Aytemiz Alanyaspor Kayserispor'un konuğu

SPOR Toto Süper Lig'de 32 puanla 15. basamakta bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 31. hafta maçında bugün Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak kritik mücadeleyi, FIFA Kokartlı genç hakem Halil Umut Meler yönetecek. Düşme hattının sıcaklığını sırtında hisseden turuncu yeşilliler, Kayserispor'u yenerek rahat bir nefes almak istiyor. Dün sabah özel uçakla Kayseri'ye giden temsilcimiz, saat 16.00'da bir antrenman yaparak kampa girdi.

'BİZİM İNANCIMIZ TAM'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kayserispor'u deplasmanda yendikleri takdirde 3 final maçlarının kalacağını söyledi. Kaliteli oyunculara sahip bir takımının olduğunu her seferinde dile getiren tecrübeli teknik adam, "Alanyaspor, çok iyi yönetilen, Süper Lig'e yakışan ve bu dev arenada kalması gereken bir kulüp. Ligde kalacağımıza olan inancımız tam. Taraftarlarımız bizlere inansın ve güvensin. El ele vererek bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

SACKEY'İN YERİNE TAHA

Kayserispor ile oynanacak olan bu önemli maçta Aytemiz Alanyaspor'da iki eksik var. Müzmin sakat M'Billa sakatlığı sürdüğü için maç kadrosuna dahil edilmezken, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Isaac Sackey, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın, Kayserispor maçında Sackey'in yerine Taha Yalçıner'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Rakip Kayserispor'da ise eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

