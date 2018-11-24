Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçı |CANLI ANLATIM|24.11.2018

KRİTİK mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada NSakala, Merih, Tzavellas, Bainao, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Kayserispor ise, Lung, Levent, Şamil, Bilal, Umut, Varela, Chery, Sapunaru, Mensah, Kucher ve Atila ilk 11'i ile maça başladı.

CANLI ANLATIM

68' Alanyaspor'da 18 numaralı Papiss Cisse sarı kart gördü.

66' Alanyaspor'da 2 numaralı Isaac Sackey sarı kart gördü.

64' Efecan Karaca'yı arkadan çekerek durdurun Mert Özyıldırım, sarı kart ile cezalandırıldı.

62' Kayserispor'da 7 numaralı Bilal Başacıkoğlu oyundan çıktı. Yerine 38 numaralı Mert Özyıldırım girdi.

59' Alanyaspor Efecan Karaca'nın golü ile farkı 2'ye çıkardı

58' Kayserispor'da 50 numaralı Oleksandr Kucher sarı kart gördü.

56' Soldan aldığı pas ile bir anda ceza alanı dışında kendine şut açısı bulan Sackey'in yaptığı sert vuruş yan kale direğinin dibinden auta çıktı.

53' Aytemiz Alanyaspor'da 14 numaralı Wanderson Baiano sarı kart gördü.

47' Sağ kanattan Bilal'in ön direğe yerden gönderdiği ortayı rakiplerinden önce Tzavellas uzaklaştırdı.

İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45+2 Aytemiz Alanyaspor, Campos'un penaltı golü ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısına en az 2 dakikalık uzatma süresi eklendi.

45' Aytemiz Alanyaspor'un Cisse ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

40' Geçen sürede Kayserispor ise topa %36 ile sahip olurken Alanyaspor kalesine şut girişiminde bulunamadı.

41' Alanyaspor'lu oyuncular savunma hattında hazırlık pasları ile rakip alanda boşluk arıyor.

39' Efecan Karaca'nın yine etkili geldiği dakikada kaleye yaptığı gol vuruşuna Lung iyi uzandı ve topu kornere çeldi.

36' Tzavellas, kambura yattı ve Umut Bulut'a faul yaptı. Kayserispor rakip yarı alanın ortasından duran top kullanacak.

31' Campos'un ara pasında savunmadan seken top Cisse'de kaldı ve sol çaprazdan yaptığı gol vuruşu farklı şekilde ters kanattan auta çıktı.

29' Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Mensah'ın kaybettiği top sonrasında Campos'un soldan çıkardığı yerden pasa Cisse'nin gol vuruşundan önce Kucher yatarak müdahalede bulundu ve topu kornere çeldi.

26' Efecan Karaca yine sağdan ceza alanına girdi ve altı pas dışına pasını çıkardı. Bu pası Cisse kontrol etti ancak gol vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlak kaleci Lung'ta kaldı.

20' Alanyaspor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Papiss Cisse geçti. Cisse'nin atışı direkten geri döndü ve Alanyaspor penaltı atışından yararlanamadı.

18' Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Maniatis pasını bidirme yapan arkadaşı Baiano'ya aktaramadı ve Kayserispor aut atışı ile oyuna başlayacak.

10' Karşılaşma kaldığı yerden yeniden başladı.

9' Umut Bulut, bu pozisyonda yerde kalınca hakem VAR'a gitti ve kararında herhangi bir değişiklik olmadı.

8' Umut Bulut savunma arkasına sarktı ve topla buluştu ancak yardımcı hakemin bayrağı ofsayt gerekçesi ile havadaydı.

7' Kayserispor'da Atila Turan sarı kart gördü.

2' Cisse'nin etkili pası ile bir anda Maniatis sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti ancak son anda Sapunaru ayak koyarak topu kornere çeldi.

Maç başladı.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 17:33