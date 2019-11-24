Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçı | CANLI ANLATIM | 24.11.2019

KRİTİK mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Bakanı, Caulker, Tzavellas, Kaan, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Göztepe ise, Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Castro, Soner, Serdar, Halil, Jerome ve Napoleoni ilk 11'i ile sahada.

CANLI ANLATIM

34' Sarı Kart Emmanouil Siopis

31' Göztepe'de Soner'in uzak direğe doğru yaptığı ortasına Halil yetişemedi ve top auta çıktı.

29' Göztepe ceza sahasında oluşan karambolü Gassama topu taca göndererek uzaklaştırdı.

26' Bu dakikalarda oyunun temposu biraz düşmüş durumda.

24' Şu ana kadar Göztepe'nin %62'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

23' Göztepe'de Halil'in ceza yayı üzerinden çektiği şut Caulker'a çarptı.

21' Göztepe maçın başından beri ısrarla kendi yarı sahasından pasla çıkmaya çalışıyor.

18' Alanyaspor'da Siopis'in ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan auta gitti.16' Ev sahibi ekip sağlı sollu ataklarıyla Göztepe'yi bunaltmış durumda.

15' Alanyaspor'da Djalma'nın sol kanattan yerden yaptığı ortayı Göztepe savunması karşıladı.

12' Alanyaspor rakip kale önündeki etkinliğini iyice artırdı.

10' Alanyaspor bu dakikalarda uzaktan şutlarla Göztepe kalesini yokluyor.

9' Bakasetas ceza sahası dışından bir kez daha kaleyi denedi, köşeye doğru giden şutunu kaleci Beto uzanarak çeldi.

5' Oyun daha çok Göztepe'nin yarı sahasında geçiyor. Göztepe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaparken, Alanyaspor'un baskısıyla karşılaşıyor.

3' Karşılaşma düşük bir tempoda başladı.

2' Her iki takım da 4-2-3-1 formasyonunu tercih ediyor.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un vuruşuyla başladı.