Aytemiz Alanyaspor- Göztepe maçı CANLI ANLATIM (10.02.2019)

Buna göre, kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kaledeHaydar, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Bainao, orta alandaCeyhun, Ozan, Efecan, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta daCisse ilk 11'i ile başladı

Ev sahibi Göztepe ise Beto, Gassama, Tarouco, Wallace, Agbenyenu, Borges, Pereira, Poko, Yasin, Serdar ve Deniz ilk 11'i ile maça başladı.