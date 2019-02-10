Buna göre, kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kaledeHaydar, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Bainao, orta alandaCeyhun, Ozan, Efecan, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta daCisse ilk 11'i ile başladı
Ev sahibi Göztepe ise Beto, Gassama, Tarouco, Wallace, Agbenyenu, Borges, Pereira, Poko, Yasin, Serdar ve Deniz ilk 11'i ile maça başladı.
Aytemiz Alanyaspor- Göztepe maçı CANLI ANLATIM (10.02.2019)
Süper Lig'de Göztepe-Alanyaspor maçı başladı.
Buna göre, kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kaledeHaydar, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Bainao, orta alandaCeyhun, Ozan, Efecan, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta daCisse ilk 11'i ile başladı
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