Aytemiz Alanyaspor- Göztepe maçı CANLI ANLATIM (10.02.2019)

Süper Lig'de Göztepe-Alanyaspor maçı başladı.

Aytemiz Alanyaspor- Göztepe maçı CANLI ANLATIM (10.02.2019)
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Buna göre, kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kaledeHaydar, savunmada N'Sakala, TzavellasWelintonBainao, orta alandaCeyhunOzanEfecan, hücumda CamposFernandes ve ileri uçta daCisse ilk 11'i ile başladı 
Ev sahibi Göztepe ise Beto, Gassama, Tarouco, Wallace, Agbenyenu, Borges, Pereira, Poko, Yasin, Serdar ve Deniz ilk 11'i ile maça başladı.

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