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Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı

Süper Lig'de 2 haftadır Aytemiz Alanyaspor fırtınası esiyor. Geçtiğimiz hafta Trabzon'u deplasmanda deviren turuncu yeşilliler, bugün sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni de 4-1'le geçti

Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı

Süper Lig'de 2 haftadır Aytemiz Alanyaspor fırtınası esiyor. Geçtiğimiz hafta Trabzon'u deplasmanda deviren turuncu yeşilliler, bugün sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni de 4-1'le geçti

01 Ekim 2017 Pazar 16:30
Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı
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SÜPER Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Aytemiz Alanyaspor, ilk yarısı 2-0 biten mücadelede rakibine gol olup yağdı ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Trabzon'da 3-0 geriden gelerek 4-3'lük muhteşem bir galibiyet alan turuncu yeşilli takım, Gençlerbirliği'ni de 4 golle geçerek rakiplerine adeta gözdağı verdi. 9'ncu dakikada M'Billa ile öne geçen turuncu yeşilliler, 20'nci dakikada Fernandes ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda ise sahneye Vagner Love çıktı. 58'de farkı 3'e çıkaran Brezilyalı yıldız, 90+1'de de muhteşem bir rövaşata golüne imza attı. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 65'de Ahmet İlhan Özek'ten geldi. Alanyaspor bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı. Konuk ekip Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı. 

MAÇIN KARNESİ

STAD: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
HAKEMLER: Halil Umut Meler 6, Alpaslan Dedeş 6, Cevdet Kömürcüoğlu 6. 
AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy 7, Maniatis 7, Welinton 8, Tzavellas 7, N'Sakala 8, Taha 7, Emre Akbaba 8, Efecan 8 (Dk.82 Fofana ?), M'Billa 7 (Dk.72 Sackey 4), Fernandes 8 (Dk.79 Emre Nefiz 4), Love 8.
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf 3, Skuletic 3 (Dk.46 Ahmet İlhan 3), Zeki 4, Luccas 4, Serdar 3, Khalili 4, Skekic 4, Rantie 4, Palitsevich 4, Uğur 4 (Dk.82 Halil ?), Issah 3 (Dk.54 Vedat Muric 4). 
SARI KARTLAR: Giorgios Tzavellas, Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor) Uğur Çiftçi, Abdul Rahman Khalili, Serdar Özkan, Zeki Yavru (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KARTLAR: Giorgios Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) 
GOLLER: Dk.9 Etame M'Billa, Dk.20 Junior Fernandes, Dk.58-90+1 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk.65 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği)

MAÇTAN DAKİKALAR

9' Efecan kendi yarı sahasında aldığı topu solda koşuya çıkan N'Sakala'ya aktardı. N'Sakala'nın rakibini çalımlayarak sağ ayağıyla yaptığı topa Vagner Love kafasıyla dokundu ve top son direkteki M'Billa'nın önünde kaldı. Tek dokunuş yapan M'Billa takımını öne geçirdi 1-0.
15' Golden sonra rakip kaleye 2. gol için giden Aytemiz Alanyaspor'da Fernandes, sol kanatta N'Sakala'dan aldığı topla rakibini çalımladı ve ceza alanı dışından şansını denedi ancak top farklı şekilde üstten auta çıktı. 
20' Vagner Love'ın pasında topla buluşan Fernandes rakibini çalımlayarak ceza alanı içerisine girdi ve kaleci Hopf'un solundan topu ağlarla buluşturdu 2-0.
38' Serdar Özkan sol kanatta topla buluştu. Maniatis'e rağmen ortayı açtı ancak topa kale önünde kimse dokunamadı.
43' Emre Akbaba, M'Billa'nın sol kanatta içeriye çevirdiği topa zor pozisyonda vurdu ancak top kaleciden geri döndü.
İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla girdi. 
51' Efecan topla ceza alanına girmeden pasını Emre Akbaba'ya aktardı ancak top savunmadan geri geldi. Top önünde kalan Efecan uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı. 
57' Gençlerbirliği ceza alanının sağında serbest vuruş kazandı. Khalili'nin kullandığı atışta topa arka direkte Zeki Yavru vurdu ancak Remy kalesinde başarılıydı. 
58' Emre Akbaba'nın ara pasında Vagner Love kaleciyle karşı karşıya kaldı. Önce kaleciyi çalımlayan Brezilyalı oyuncu, ardından topu filelerle buluşturdu 3-0. 
65' Atağa kalkan Gençlerbirliği'nde Serdar Özkan uzaktan şansını denedi. Kaleciden geri gelen topu Ahmet İlhan tamamladı ve farkı 2'ye indirdi 3-1.
67' Fernandes Vagner Love ile duvar pası yaparak topu tekrar önüne kaldı. Fernandes, müsait pozisyonda topu kaleciye nişanladı. 
74' Dışarı giden topu korumak isterken arkasından gelen rakibini dirsek vurarak durduran Giorgios Tzavellas kırmızı kart gördü. 
90+1' Vagner Love ceza alanı içerisinde kaleci Hopf ve Serdar Özkan'ın müdahalesine rağmen ayakta kaldı. Yükselterek rövaşata vuran Love, kendisinin 2. takımının ise 4. golünü attı 4-1
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. 


MAÇTAN NOTLAR

- Karşılaşma futbola uygun bir zeminde ve yaklaşık 5 bin futbolsever önünde oynandı. 
- Maçtan önce yağan hafif yağmur, maç saatinde yerini güneşli havaya bıraktı. 
- Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, karşılaşmayı çok sayıda turuncu yeşilli yönetici ve protokol üyeleriyle birlikte izledi. 
- Alanyasporlu futbolcular sahaya, Sağlık Bakanlığı'nın "Her gün 10 bin adım" adlı kampanyasının pankartını taşıyarak çıktı. 
- Aytemiz Alanyaspor bu sezon ilk kez üst üste ve kendi sahasında galip geldi.

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Son Güncelleme: 01.10.2017 18:50
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor
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