Aytemiz Alanyaspor geçtiğimiz sezonla aynı

FUTBOLUN dev arenası Süper Lig'de iki yıldır mücadele eden temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un, geçtiğimiz yıl ve bu yılki ilk 10 haftalık performasını sizler için derledik. Turuncu yeşilli ekip Süper Lig'deki ilk yılına teknik direktör Hüseyin Kalpar ile başladı ve ilk 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 11 puan toplayarak 12. sırada yer aldı. Bu 10 haftalık süreçte 6 deplasmana giden Alanyaspor, 4 maçını ise kendi evinde oynadı. Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra geçtiğimiz yılın en golcü ekibi olan turuncu yeşillilerin bu 10 maçta 7 maçı üst (2,5 gol ve üzeri), 3 maçı da (2,5 gol ve altı) alt bitti.

SUSİC DAHA GOLCÜ

2016-2017 sezonunun 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen Safet Susic ise takımı ligde tutmayı başarmıştı. Bu sezon yine takımın başında olan Boşnak teknik adam, geride kalan 10 haftada Hüseyin Kalpar ile aynı performansı sergiledi. Alanyaspor bu sezonun ilk 10 haftalık periyodunda yine 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 11 puanla 12. basamakta yer aldı. 5 maçını kendi evinde, 5 maçını da deplasmanda yapan Aytemiz Alanyaspor'un 6 maçı üst, 4 maçı da alt bitti. Geçen yıl ilk 10 haftada Kalpar'la 14 gol atıp 21 gol yiyen turuncu yeşilliler, Safet Susic ile 20 gol atıp, 22 gol yedi.

