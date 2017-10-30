Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108467
ALTIN
155.119
DOLAR
3.7882
STERLİN
4.9923
EURO
4.4092
31 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
31 Ekim Günlük Burç Yorumu
31 Ekim 2017 Alanya- Antalya Hava Durumu
31 Ekim 2017 Antalya -...
Kadın hastaya vajinal yolla böbrek nakli yapıldı
Kadın hastaya vajinal yolla böbrek...
banner468

Aytemiz Alanyaspor geçtiğimiz sezonla aynı

Süper Lig'deki ikinci sezonunun ilk 10 haftalık periyodunda 11 puan toplayan ve 12. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz yılki ilk 10 haftalık performansını tekrarladı

Aytemiz Alanyaspor geçtiğimiz sezonla aynı

Süper Lig'deki ikinci sezonunun ilk 10 haftalık periyodunda 11 puan toplayan ve 12. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz yılki ilk 10 haftalık performansını tekrarladı

30 Ekim 2017 Pazartesi 23:06
Aytemiz Alanyaspor geçtiğimiz sezonla aynı
banner404

FUTBOLUN dev arenası Süper Lig'de iki yıldır mücadele eden temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un, geçtiğimiz yıl ve bu yılki ilk 10 haftalık performasını sizler için derledik. Turuncu yeşilli ekip Süper Lig'deki ilk yılına teknik direktör Hüseyin Kalpar ile başladı ve ilk 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 11 puan toplayarak 12. sırada yer aldı. Bu 10 haftalık süreçte 6 deplasmana giden Alanyaspor, 4 maçını ise kendi evinde oynadı. Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra geçtiğimiz yılın en golcü ekibi olan turuncu yeşillilerin bu 10 maçta 7 maçı üst (2,5 gol ve üzeri), 3 maçı da (2,5 gol ve altı) alt bitti. 

SUSİC DAHA GOLCÜ

2016-2017 sezonunun 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen Safet Susic ise takımı ligde tutmayı başarmıştı. Bu sezon yine takımın başında olan Boşnak teknik adam, geride kalan 10 haftada Hüseyin Kalpar ile aynı performansı sergiledi. Alanyaspor bu sezonun ilk 10 haftalık periyodunda yine 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 11 puanla 12. basamakta yer aldı. 5 maçını kendi evinde, 5 maçını da deplasmanda yapan Aytemiz Alanyaspor'un 6 maçı üst, 4 maçı da alt bitti. Geçen yıl ilk 10 haftada Kalpar'la 14 gol atıp 21 gol yiyen turuncu yeşilliler, Safet Susic ile 20 gol atıp, 22 gol yedi. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Süper LigAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkramlar White City’dendi
İkramlar White City’dendi
Kartal'ı unuttuk Akhisar'a döndük
Kartal'ı unuttuk Akhisar'a döndük
Fenerbahçe son saniyede yıkıldı
Fenerbahçe son saniyede yıkıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim