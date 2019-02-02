Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı bugün

SPOR Toto Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam İstanbul devi Galatasaray'ı konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve bu akşamki maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 19 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi alan temsilcimiz, topladığı 24 puanla haftaya 10. sıradan girdi. Galatasaray ise 35 puanla lider Başakşehir'in ardından 2. sırada yer alıyor.

TEK EKSİK SACKEY

Dev mücadele öncesi turuncu yeşilli temsilcimizde Sackey dışında eksik bulunmuyor. Konuk ekip Galatasaray'da ise sakatlığı devam eden Emre Akbaba ve Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo forma giyemeyecek. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mitroglou ve Luyindama, Fatih Terim'in forma vermesi halinde oynayabilecekler. Diagne ise Kasımpaşa'dan kalan cezası nedeniyle maçı tribünden izleyecek.

'İŞİMİZİ YAPACAĞIZ'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklamada kazanmak için sahada olacaklarını söyledi. Taraftarları da tribünlere davet eden deneyimli teknik adam "İç sahada 4 maçtır yenilmiyoruz, bunu 5 maça çıkarmak istiyoruz. Sackey dışında eksik oyuncumuz yok. Sahaya çıkıp işimizi yapacağız. Taraftarlarımızın da desteği ile Galatasaray'ı yenmek istiyoruz" dedi.



Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2019, 16:58