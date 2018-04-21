Aytemiz Alanyaspor Galatasaray'ı ağırlayacak

SPOR Toto Süper Lig'de 32 puanla 14. sırada bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bu akşam şampiyonluk hesapları yapan lider Galatasaray'ı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda ağırlayacak. Kazandığı taktirde rahat bir nefes alacak olan turuncu yeşilli takım için bu maçın önemi çok fazla. İki yıldır Süper Lig'de boy gösteren temsilcimiz, daha önce 3 kez karşılaştığı rakibine diş geçiremedi. Üç büyüklere karşı da galibiyeti bulunmayan turuncu yeşilliler, Galatasaray'ı yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Karşılaşma öncesi Aytemiz Alanyaspor'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da ise Akhisarspor ile yapılan kupa mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Maicon dışında eksik bulunmuyor.

TRİBÜNLER DOLACAK

Aytemiz Alanyaspor'un Galatasaray ile oynayacağı bu dev karşılaşmada tribünlerin de tıklım tıklım olması bekleniyor. Hafta başından itibaren satışa sunulan biletlere yoğun bir talep olduğu belirtilirken, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda coşkulu bir atmosferin olacağı öğrenildi. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor'lu taraftarların da günler öncesinden hazırlık yaptığı ve tribünlerde görsel bir şova hazırlandıkları da gelen bilgiler arasında.