Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım 04.11.2018

Aytemiz Alanyaspor Haydar, Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Sackey, Villafanez, Efecan, Fernandes Cisse
Evkur Yeni Malatyaspor Farnolle, Guilherme, Murat, Boutaib, Adem, Sadık, Pereira, Donald, Murat, Chebake Erkan i
Hakem: Cüneyt Çakır
0-1
Canlı Anlatım
MAÇ BİTTİ
90' Cüneyt Çakır'ın son düdüğü ile karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.
90' Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave ediliyor.
89' Lucas Villafanez'in sol kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Papiss Cisse'nin kafa vuruşunu kaleci Fabien Farnolle kornere çeliyor.
88' Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Papiss Cisse'nin çektiği şut kaleci Fabien Farnolle'de kalıyor.
84' Aytemiz Alanyaspor takımı karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Giannis Maniatis'in yerine Welinton Silva'yı oyuna alarak kullanıyor.
83' Djalma Campos'un ceza sahası yayının hemen dışından çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.
83' Djalma Campos'un pası ile sol kanatta topla buluşan Fabrice N'Sakala'nın ortasını Erkan Kaş uzaklaştırıyor.
80' Evkur Yeni Malatyaspor'da 6 numaralı Guilherme Marques oyundan çıktı. Yerine 19 numaralı Ahmed Ildız girdi.
77' Lucas Villafanez'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca'nın çektiği şut kaleci Fabien Farnolle'de kalıyor.
75' Alanyaspor'da 78 numaralı Junior Fernandes oyundan çıktı. Yerine 30 numaralı Djalma Campos girdi.
73' Lucas Villafanez'in ceza sahasının hemen içerisinden sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Fabien Farnolle'de kalıyor.
71' Evkur Yeni Malatyaspor yarı alanının ortalarında Efecan Karaca'ya arkadan sert müdahalede bulunan Murat Yıldırım, sarı kart görüyor.
65'Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ilk metrelerinde Guilherme Marques'e sert müdahalede bulunan Giorgos Tzavellas, sarı kart görüyor.
63' Baiano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Papiss Cisse'nin kafa vuruşuna kaleci Fabien Farnolle iki hamlede sahip oluyor.
60' Junior Fernandes'in pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Papiss Cisse için ofsayt bayrağı kalkıyor.
58' Evkur Yeni Malatyaspor'da 17 numaralı Michael Pereira oyundan çıktı. Yerine 22 numaralı Danijel Aleksic.
57' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Lucas Villafanez geçiyor. Villafanez'in ortası ile arka direkte buluşan Efecan Karaca'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.
52' Baiano'nun pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Papiss Cisse'nin çektiği şut kale önünde bulunan Murat Akça'dan dönüyor.
50' Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Isaac Sackey'in gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.
45' İkinci yarı Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.
İlk yarı sona erdi
45+2 Aytemiz Alanyaspor'da 4 numaralı Merih Demiral sarı kart gördü
45' Maçın ilk yarısına 3 dakika uzatma eklendi.
35' Penaltı kaçtı! Efecan Karaca'nın yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Papiss Cisse'nin vuruşunda kaleci Fabien Farnolle gole izin vermedi.
31' Malatyaspor'da 20 numaralı Mitchell Donald oyundan çıktı. Yerine 70 numaralı Sulley Muniru oyuna girdi.
30' Malatyaspor'da 39 numaralı Erkan Kaş sarı kart gördü.
25' Evkur Yeni Malatyaspor'da 20 numaralı Mitchell Donald sarı kart gördü.
10' Yeni Malatyaspor Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçti
0' Oba'da maç Aytemiz Alanyaspor'un vuruşu ile başladı.
MAÇ BAŞLADIGüncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 17:58