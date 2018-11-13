Aytemiz Alanyaspor en kötü sezon başlangıcına imza attı

2016-2017 SEZONUYLA başlayan Süper Lig macerasında ilk iki sezon lige tutunmayı başaran Alanyaspor, üçüncü sezona kötü bir başlangıç yaptı. Alanyaspor, geride kalan 12 haftada topladığı 12 puanla sıralamada 16. basamakta, küme düşme potasının içerisinde yer aldı. Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile başladığı Süper Lig'deki ilk sezonunun ilk 12 haftasında (2016-2017) 14 puan, Safet Susic ile başladığı ikinci sezonunda (2017-2018) 17 puan toplamıştı. Akdeniz ekibi, bu sezon gol oranlarında da oldukça kötü bir istatistiğe sahip. İlk 12 haftada rakip filelere, 2016-2017 sezonunda 17 ve 2017-2018 sezonunda 25 gol göndermeyi başaran Alanyaspor, bu sezon sadece 6 golde kaldı. Ligin en az gol atan ekibi olan Alanyaspor, ayrıca Göztepe ile birlikte beraberliği bulunmayan iki takımdan biri oldu. Alanyaspor, Süper lig serüveninde dört farklı teknik adamla çalıştı. Süper Lig'deki ilk sezonunda Hüseyin Kalpar ve ikinci sezonunda Safet Susic, ligin ilk devresini (17 hafta) takımın başında tamamlamayı başardı. Mesut Bakkal ise Alanyaspor'un başında ancak 11 hafta kalabildi. Alanyaspor'un Süper Lig macerasında en kısa süreli görev yapan teknik adam ise Hikmet Karaman oldu. 2017-2018 sezonu ikinci devresinde Alanyaspor'un başında göreve başlayan Hikmet Karaman, sadece 6 hafta görev yaptı.

