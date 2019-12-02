Aytemiz Alanyaspor'dan özel öğrencilere ziyaret
Aytemız Alanyaspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, özel öğrencileri ziyaret etti.
SPOR 02.12.2019, 16:35
AYTEMIZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Baki Boz, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut, futbolcular Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Baiano, Umut Güneş, Veysel Karani Ünal ve Hamza Özdemir, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de yer aldı.Okul Müdürü Ebru Bezci, yönetici ve futbolculara okulu tanıtırken, özel öğrenciler de müzik enstrümanları eşliğinde ritim gösterisi yaptı. Ziyaret sonunda Başkan Hasan Çavuşoğlu, Okul Müdürü Ebru Bezci ve öğrencilere kulübün ürünlerini hediye etti. Ziyaret okul önünde toplu halde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
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