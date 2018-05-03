Aytemiz Alanyaspor'da planlar galibiyet üzerine

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta yarın Ankara ekibi Osmanlıspor'u ağırlayacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde yaklaşık 1,5 saatlik bir antrenman yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maç ile sona eren antrenmanın ardından bazı oyuncular şut çalışması yaptı. Sakatlıkları süren Fernandes ve M'billa antrenmana katılmadı.

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Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon müthiş bir performans sergileyen Brezilyalı savunmacı Welinton Souza, sakatlığından dolayı 2 gündür tedavi görüyor ve takımdan ayrı çalışıyordu. Dün akşam yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalarına başlayan deneyimli futbolcu, teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Osmanlıspor ile oynanacak kritik maça yetişeceği öğrenilen Welinton'un, oynamak istediği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını bugün 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarınki maç saatini beklemeye başlayacak.

