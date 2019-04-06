Aytemiz Alanyaspor Bursaspor karşılaşması bugün

SPOR Toto Süper Lig'de 7 maçtır evinde kaybetmeyen ve ligdeki en uzun yenilmezlik serisini yakalayan Aytemiz Alanyaspor, 27. hafta maçında bugün Bursaspor'u konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi, İzmir bölgesi hakemlerinden FIFA kokartlı Halil Umut Meler yönetecek. Kritik mücadele öncesi 34 puana sahip olan Aytemiz Alanyaspor'da Joel Obi ve Steven Coulker dışında eksik bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatarak hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlayan Fernandes, Welinton ve Villafanez'in ise kadroya girip giremeyecekleri merak ediliyor.

BURSA'DA EKSİK ÇOK

Bursaspor ise Alanya'ya eksik geldi. Çok sayıda sakat futbolcuya sahip olan yeşil beyazlılarda Sakho Alanya'ya getirilmedi. Deneyimli oyuncunun yanı sıra Shehu ve antrenman eksiği bulunan Barış Yardımcı da kadroya dahil edilmedi. Yeşil beyazlı ekipte Tunay Torun da uzun bir aradan sonra kadroya dahil edildi. Bursaspor'da Sakho'nun yokluğunda Umut Nayir'in kadroda olması beklenirken, Tunay Torun da uzun bir aradan sonra yeşil sahalara dönecek. Yeşil beyazlılarda takımın en golcü ismi Aytaç Kara (5). Alanyaspor'un ise bu maçtaki en büyük kozu, 12 golle krallık yarışını 2. sırada götüren Papiss Cisse olacak.

