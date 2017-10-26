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Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

MHK, Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek isimleri açıkladı. Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçına da tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu atadı

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

MHK, Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek isimleri açıkladı. Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçına da tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu atadı

26 Ekim 2017 Perşembe 12:54
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 10. hafta maçlarında düdük çalacak isimleri açıkladı. Buna göre, ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Beşiktaş ile sahasında yapacağı mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 6 maç yöneten genç hakem, Aytemiz Alanyaspor'un ise 5 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli temsilcimiz bu maçlarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak bu dev mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Serkan Tokat olacak.

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Son Güncelleme: 26.10.2017 13:02
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporBeşiktaşMaçı
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