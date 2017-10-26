Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 10. hafta maçlarında düdük çalacak isimleri açıkladı. Buna göre, ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Beşiktaş ile sahasında yapacağı mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 6 maç yöneten genç hakem, Aytemiz Alanyaspor'un ise 5 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli temsilcimiz bu maçlarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak bu dev mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Serkan Tokat olacak.
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