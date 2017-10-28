Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş karşılaşması

LİGDE 11 puanla 10. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor bir Süper Lig devini daha ağırlıyor. Avrupa'da 3'te 3 yapan ancak ligde aynı performansı gösteremeyen ve 4 haftadır galibiyet hasreti çeken Beşiktaş, turuncu yeşilli temsilcimizin konuğu oluyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadelede Şimşek kazanmak için mücadele ediyor.

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