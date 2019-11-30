Aytemiz Alanyaspor Ankaragücü'nü konuk edecek

Cemali AYGIR

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında bugün Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Ankara ekibi MKE Ankaragücü takımını ağırlayacak. Mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan turuncu yeşilliler, sarı lacivertli rakiplerine karşı bugün mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Alanyaspor'da bu önemli maç öncesi Ceyhun ve Fernandes kart cezalarından dolayı, Juanfran ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise kart cezalıları İlhan Parlak ve Ricardo Faty maçta oynamayacak. Öte yandan, Alanyaspor'da Bakasetas ve Welinton, bu maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecekler.

CİSSE ŞOKU!

Aytemiz Alanyaspor'da sakat ve cezalı oyunculara, önceki gün yapılan antrenmanda Papiss Cisse de eklendi. Ankaragücü maçının hazırlığını yapan turuncu yeşilli takımın idmanında kaleci İsmail ile çarpışan ve antrenmanı yarıda bırakan Cisse'nin belinde ağrılar bulunduğu öğrenildi. Senegalli yıldız futbolcunun tedavisine hemen başlandığı ve durumunun bugün maç saatinde belli olacağı gelen bilgiler arasında.