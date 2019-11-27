Aytemiz Alanyaspor - Ankaragücü maçının hakemi belli oldu
MHK, Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Aytemiz Alanyaspor ile Ankaragücü arasında oynanacak kritik mücadeleye Alper Ulusoy atandı
SPOR 27.11.2019, 23:15 27.11.2019, 23:18
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkezi Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de haftanın hakemlerini açıkladı. Buna göre ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 30 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da sahasında oynayacağı Ankaragücü maçını FIFA kokartlı Alper Ulusoy yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 4 maç yöneten Ulusoy, hakemlik kariyerinde ise 14 maçla en çok Alanyaspor'un maçını yönetti. Alanyaspor, Alper Ulusoy'un yönettiği 14 mücadelede 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu önemli mücadelede Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını da Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Emre Kargın olacak.
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