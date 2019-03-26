Aytemiz Alanyaspor Altyn Asyr ile karşılaşacak

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Lige verilen milli maçlar ve seçim arasından dolayı Antalyaspor maçının ardından 5 gün izin yapan ve geçtiğimiz cuma günü çalışmalarına başlayan turuncu yeşilliler, dünü ise tek antrenman yaparak tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde koşu ve ısınma hareketleri ile idmana başlayan Alanyasporlu futbocular, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptılar. Antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik bir prova gerçekleştiren oyuncular, çıkış koşularıyla idmanı tamamladılar. Aytemiz Alanyaspor, bugün Türkmenistan Ligi'nin son 5 yıldaki şampiyonu Altyn Asyr takımı ile bir hazırlık maçı yapacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.



Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 01:20