Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor maçı bugün

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın önemli bir mücadeleye çıkacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Akhisarspor ile oynanacak olan karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan turuncu yeşilli takım, rakibine puan verme niyetinde değil. Hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, bugün yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek ve yarınki maç saatini beklemeye başlayacak. Bu kritik mücadele öncesi temsilcimizde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Tzavellas, Efecan Karaca, Villafanez, Welinton ve Sackey, Akhisar maçında kart görmeleri halinde haftaya oynanacak olan Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

'STADYUMU YİNE DOLDURALIM'

Aytemiz Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmada tribünleri tıklım tıklım dolduran turuncu yeşilli taraftarlar, yarın oynanacak olan Akhisarspor maçında da kapalı gişe yapacak. Ateş hattından hızla uzaklaşmak isteyen Alanyaspor, taraftarlarının da desteği ile Akhisar'ı puansız göndermek istiyor. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da taraftarlara çağrı yaparak tribünlerin dolmasını istedi. "Ateşli ve coşkulu bir taraftarımız var" diyen Bakkal, "Başakşehir ve Göztepe maçlarında gördüm ki muhteşem bir taraftarımız var. Yarın oynanacak olan mücadelede de bize olan desteklerini esirgemesinler. Taraftarlarımızın coşkusunu sahaya yansıtıp Akhisar'ı yenelim" dedi.